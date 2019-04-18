محمد بن سلمان: نضع كل إمكانات وخبرات السعودية في خدمة العراق

محمد بن سلمان: نضع كل إمكانات وخبرات السعودية في خدمة العراق

الرياض – أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تضع جميع إمكاناتها وخبراتها في خدمة العراق، وفقا بيان عراقي رسمي.

وجاء تصريح ولي العهد السعودي خلال لقاء جمعه الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي وصل إلى الرياض أمس على رأس وفد رفيع المستوى.

ونقل بيان صدر اليوم عن رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن “تطوير العلاقات العراقية السعودية حاجة ملحة لنا وللمنطقة ويساعد في تحقيق السلم والتنمية والازدهار”.

وأضاف، أن “شعبنا بعد ما عاناه من حروب وإرهاب على مدى نصف قرن، يتطلع إلى عودة الحياة الطبيعية وعهد استقرار ورفاه اقتصادي وخدمات أفضل”.

وأوضح عبد المهدي، أن “ما رأيناه خلال زيارتنا للمملكة يعكس الجدية والرغبة المشتركة بتطوير العلاقات، وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم يشكل بداية لفتح آفاق جديدة تلبي مصالح الشعبين”.

من جهته، قال الأمير محمد بن سلمان، إن “السعودية تنظر إلى العراق بإكبار واحترام، ونموه وقوته شيء أساسي بالنسبة لنا، ويسرنا رؤيته بهذا المستوى من الاستقرار ونتمنى أن يأخذ المكانة التي يستحقها في محيطه العربي والإقليمي”.

وأضاف: “نضع كل إمكانات وخبرات المملكة في خدمة العراق وشعبه، ونتطلع معا للاستفادة من الطاقات والفرص الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين”.

ووفقا للبيان الصادر فقد جرى خلال اللقاء بحث التعاون في مجالات توفير الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والسكن والنفط ومشتقاته، وتطوير القطاع الزراعي والتجاري وطرق الري والصناعات وتشجيع الاستثمارات في المجالات السياحية والثقافية والرياضية.

كما تم بحث “إمكانية زيادة حصة العراقيين في الحج وفق النسبة السكانية المتصاعدة، وتأكيد الرغبة لرفع مستوى التعاون ضمن عمل المجلس التنسيقي بين البلدين”.

المصدر: RT