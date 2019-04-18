ليبيا – أصدر المدعي العام العسكري التابع للرئاسي اليوم الخميس أوامر قبض في حق قادة القوات المسلحة بالقيادة العامة ، مرجعاً هذه الاوامر إلى واقعة قصف مواقع عسكرية داخل مطار معيتيقة .

كما أرجع مدعي عام السراج هذه الاوامر إلى التحقيق الجنائي بواقعة قصف حي الانتصار بمنطقة أبو سليم والذي يتهم فيها السراج القوات المسلحة بالوقوف ورائها رغم ظهور مقطع مصور يثبت عدم صحة ادعاءاتهم.

وأصدر مدعي عام السراج أوامر قبض في حق كل من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وآمر غرفة العمليات المشتركة طرابلس اللواء ركن عبد السلام الحاسي واللواء صقر الجروشي واللواء محمد منفور وآخرين .