ليبيا – قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف إنه على الرغم من الخسائر الملموسة في سوريا والعراق إلا أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل خطراً كبيراً.

بورتنيكوف صرح خلال مؤتمر محافحة الإرهاب الدولي وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس :”على الرغم من الخسائر الملموسة في سوريا والعراق إلا أن تنظيم داعش الإرهابي والجماعات المرتبطة به لايزال يشكل خطراً كبيراً من خلال تنظيم قواتها وفقا لمبدأ الشبكة إذ تنتشر الخلايا المترابطة والمستقلة ذاتيا خاج حدود الشرق الأوسط إلى أوروبا ووسط وجنوب شرف آسيا كما أن جماعات كبيرة تتعمق في القارة الأفريقية ولاسيما ليبيا”.

وحذر بورتنيكوف من وجود أكثر من 1500 إهاربي محتمل في أوروبا كانوا قد تدربوا في المعسكرات الإرهابية في الشرق الأوسط وعادوا بعد ذلك إلى أوروبا وهم على استعداد لمواصلة أنشطتهم في أوروبا.

وأضاف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن:”الأداة الرئيسية لتوسيع الهياكل الإرهابية الدولية هي الإرهابيون الأجانب إذ أنهم يعودون إلى بلدانهم الأصل بأعداد كبيرة أو يستقرون في دول أخرى بعد التدريب في المعسكرات الإسلامية واكتساب الخبرة القتالية فعلى سبيل المثال ووفقا لتقديرات الخبراء فإن أكثر من 1500 إرهابي وصلوا من أصل 5 آلاف ذهبوا إلى الشرق الأوسط سابقا”.

مدير جهاز الأمن الفيدرالي أشار إلى أن الأشخاص المدربين في معسكرات المتشددين يعودون عمداً إلى الدول الأوروبية.