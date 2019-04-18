مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي إدعى في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بأن ليبيا تعيش يومياً الإرهاب من قبل من وصفه بـ” المجرم حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ، زاعماً بأن من وصفهم بـ” دول الحصار ” ( الدول العربية والخليجية المقاطعة لقطر) تموله وأن الدلائل على الأرض تشير أن الشعب الليبي قادر على دحر من وصفهم بـ” المجرم ومرتزقته” (القائد العام المشير حفتر والقوات المسلحة الليبية) على حد تعبيره.

يشار إلى أن تغريدة الرميحي جاءت رداً على تصريحات الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري التي أكد فيها دعم قطر للإرهاب والمليشيات المسلحة في ليبيا .