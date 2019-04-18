باكستان – أقدم مسلحون مجهولون الخميس، على قتل 14 شخصًا بعد إيقاف حافلات ركاب في ولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأفاد نائب رئيس شرطة مدينة كوادر في الولاية، محمد وسيم، في تصريح صحفي، أن مسلحين أوقفوا عددا من الحافلات في الطريق الواصل بين مدينة كراتشي وميناء كوادار، وأمروا الركاب بالنزول من الحافلات.

وأشار إلى أن المسلحين قتلوا 14 شخصًا من الركاب بعد فحص البطاقات الشخصية لهم.

ولفت إلى أن قوات الأمن توجهت إلى مكان الحادث وبدأت تحقيقًا للكشف عن هوية المسلحين والقبض عليهم.

بدوره، أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الحادث، ووصفه بأنه “عمل إرهابي خسيس”.

وأعرب عن تعازيه لأقرباء الضحايا.

الأناضول