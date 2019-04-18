ليبيا – أكد مصدر عسكري للمرصد اليوم الخميس صد قوات المنطقة العسكرية سبها التابعة للقيادة العامة لهجوم مسلح من وحدات من المعارضة التشادية يقودها المطلوب محلياً ودوليا إبراهيم جضران ، مبيناً بأن هؤلاء المسلحين يؤكدون تبعيتهم للمجلس الرئاسي بقيادة السراج.

المصدر العسكري بالمنطقة العسكرية سبها أكد بأنهم تمكنوا من دحر المهاجمين بعد تمكنهم من الدخول إلى بعض أجزاء مطار تمنهنت ، مبيناً بأن وحدات القوات المسلحة تطارد من تبقى من القوة المهاجمة بمشروع النخيل بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها خلال الهجوم .

قائد هذا الهجوم قائد حرس المنشآت النفطية السابق التابع لوزارة دفاع الوفاق ، إبراهيم سالم جضران تم ادراج اسمه ضمن قائمة العقوبات الدولية الخاصة بشأن ليبيا يوم 12 سبتمبر 2018 ، ويسمي نفسه اليوم قوة حماية الجنوب التابعة للمجلس الرئاسي بعد اصداره بيان في وقت سابق يعلن فيه تأييده لصد تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس .

يشار إلى أن هذا الهجوم على قاعدة تمنهنت ياتي بالتزامن مع تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة طرابلس وسيطرتها على عدة مواقع جنوب طرابلس .