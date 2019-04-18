الهند – لقي 31 شخصا حتفهم وأصيب آخرون جراء هطول أمطار غير موسمية مصحوبة بعاصفة ترابية في ثلاث من ولايات شمال غربي الهند أمس الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام هندية.

وأشارت صحيفة “هندوستان تايمز” اليوم إلى أن 16 شخصا قتلوا في ولاية ماديا براديش، إضافة إلى 6 آخرين في راجستان و 9 في كجرات.

وأضافت أن الأمطار والعواصف ألحقت أضرارا بالممتلكات والمحاصيل الزراعية، كما تسببت في حوادث انقطاع للكهرباء، في حين لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في المناطق المنكوبة.

وحسب تقارير إعلامية، فإن ما لا يقل عن 39 شخصا لقوا مصرعهم، و135 آخرين تعرضوا لإصابات جراء العواصف والفيضانات في مناطق باكستانية مجاورة للحدود مع الهند خلال الأيام الأخيرة.

المصدر: وكالات