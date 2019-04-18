ليبيا – قال أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي إن الموقف الروسي الحالي في مجلس الأمن ليس داعما لـ ” حفتر “ بقدر ما هو متخوف من تكرار سيناريو 2011.

وفي لقاء مساء الاربعاء مع قناة ليبيا لكل الأحرار التي نشرت أبرز ما قاله عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، قال معيتيق :” لدينا تواصل دائم مع السعودية وليس لدينا أي أدلة ملموسة على دعم الرياض لـ حفتر “.

وأضاف معيتيق بأن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أوضح لـ ” حفتر ” سابقاً في عدة لقاءات أن الاقتراب من العاصمة طرابلس أمر مرفوض وذلك على حد قوله .

وكشف عضو الرئاسي عن ضغوط قال بأنهم يمارسونها على ماوصفها بـ ” الدول الداعمة لـ حفتر “ لإيقاف ” حربه على العاصمة ” وقال :” نعد الشعب الليبي خلال الأيام القادمة أن تتبدل بعض المواقف “.

وأكد معيتيق بأن مجلس الأمن منقسم بشأن الوضع الحالي و قال : ” علينا أن نعي أن القدرة على الحسم تتم من خلال أدواتنا المحلية و هناك بعض الجهات الدولية تدعم حفتر وبعضها الآخر يرى أن حكومة الوفاق غير قادرة على حماية طرابلس ونحن أثبتنا العكس “.

ودعا معيتيق كل الدول التي قال بأنها داعمة للإتفاق السياسي أن تكون واضحة وصريحة وأن تسمي الأشياء بمسمياتها وقال : ” أوضحنا للمجتمع الدولي أن حفتر غير مرغوب به شعبياً في طرابلس عكس ما تروج له بعض الأطراف الدولية و لا يمكن الوثوق به ولا بناء شراكة معه بعد ما فعله ” .

المرصد – متابعات