موقف طريف.. لاعب توتنهام غادر الملعب ولم يدرك أن فريقه تأهل لنصف نهائي الأبطال

موقف طريف.. لاعب توتنهام غادر الملعب ولم يدرك أن فريقه تأهل لنصف نهائي الأبطال

انجلترا – لم يدرك موسى سيسوكو لاعب وسط توتنهام أن فريقه تأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال حتى أخبره أحد أفراد الجهاز التدريبي في غرفة الملابس، أنه تم إلغاء هدف مانشستر سيتي في الثواني الأخيرة.

وكان سيتي متقدما 4-3 في لقاء إياب دور الثمانية الذي جمع الفريقين أمس، وهي نتيجة تمنح توتنهام التأهل بسبب الفوز ذهابا 1-0، قبل أن يسجل رحيم ستيرلينغ هدفا لفريق بيب غوارديولا (مدرب سيتي)، وتنطلق احتفالات صاخبة في ملعب الاتحاد.

لكن حكم الفيديو ألغى الهدف لأن سيرخيو أغويرو كان في موقف تسلل خلال بناء الهجمة وقبل وصول الكرة إلى زميله ستيرلينغ.

وشعر سيسوكو، الذي استبدل في الشوط الأول، بسبب الإصابة، بإحباط شديد بعد أن سجل ستيرلينغ الهدف وغادر الملعب، وذهب إلى غرفة تغيير الملابس، ولم يدرك أنه تم إلغاء الهدف بعد لحظات قليلة.

وقال سيسوكو لصحيفة ليكيب الفرنسية “كنت على مقاعد البدلاء عندما شاهدت الهدف لتصبح النتيجة 5-3. كنت أشعر بإحباط شديد وعدت مباشرة إلى الغرفة”.

وتابع الدولي الفرنسي: “كنت وحيدا ولا يوجد معي أي شخص ولا توجد شاشة تلفزيون ولا يوجد بث للمباراة. في اعتقادي أننا خرجنا من المسابقة ثم جاء أحد أفراد الجهاز ودخل الغرفة وقال لي: ‬‬مذهل لقد فعلناها”.

وأضاف سيسوكو: “قلت له كيف حدث ذلك؟‭‭‬‬ في هذه اللحظة أبلغني أنه تم إلغاء هدف مانشستر سيتي”.

وتأهل توتنهام إلى الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه منذ العام 1962، وسيواجه أياكس أمستردام للظفر بتأشيرة العبور إلى المباراة النهائية.

المصدر: وكالات