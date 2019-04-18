وزير روسي: لم نقرر بعد موقفنا إزاء تمديد اتفاق (أوبك+)

وزير روسي: لم نقرر بعد موقفنا إزاء تمديد اتفاق (أوبك+)

روسيا – صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء، إن بلاده لم تقرر بعد موقفها من تمديد اتفاق ( أوبك+) في النصف الثاني من 2019.

ويواصل تحالف (أوبك +)، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط ( أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع 2019 وينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

وأشار نوفاك في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ(أوبك+) والمقرر عقده في جدة بالسعودية، في 19 مايو/ أيار المقبل، سيناقش مصير الاتفاق.

وتدرس اللجنة الوزارية في اجتماعاتها سيناريوهات السوق، وبناءً على هذا التحليل، تقدم توصيات إلى بلدان (أوبك+) حول الإجراءات اللازمة.

وأضاف نوفاك: “من المرجح أن يتم اتخاذ القرار” في الاجتماع الوزاري المقرر في يونيو/ حزيران المقبل.

وقال إن بلاده تعتزم خلال الشهر الجاري، الامتثال تماما بشروط اتفاق (أوبك +) لخفض إنتاج النفط، دون مزيد من التفاصيل.

وكشف نوفاك مؤخرا، أن بلاده خفضت حاليا إنتاجها النفطي بمقدار 200 ألف برميل يوميا بموجب اتفاقية (أوبك+)، باستثناء المشاريع بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج.

وفي وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن أسعار النفط قد تتراجع إلى 40 دولارا للبرميل في حالة رفض خفض إنتاج النفط داخل (أوبك +).

الأناضول