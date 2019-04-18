انجلترا – على الأرجح أن تمر بوقت يكون جسدك فيه مصدراً منفراً للروائح الكريهة وقد يكون الأمر بالتزامن مع تناول وجبة غنية بالبصل أو بعد العودة من التمارين الرياضية والتعرض للتعرق أو غيرها من الأسباب، وعادة ما يحل الأمر بأخذ حمام منعش ونظيف أو استخدام مضادات التعرق أو تنظيف الأسنان بمعجون ذو رائحة جيدة.

لكن في بعض الحالات لا يكون الأمر بهذه السطحية والبساطة فقد تشير روائح جسدك أيها الرجل إلى مشاكل خطيرة تقتضي التدخل العلاجي وهذا ما أكدته إحدى الدراسات السويدية الحديثة. أي الروائح يجب أن تقلق منها؟

1- رائحة النفس التي تشبه الفواكه:

يحدث الأمر بسبب أحد مضاعفات داء السكري عندما يعمل الجسم بكمية أنسولين قليلة مما يجعل سكر الدم مرتفع للغاية، وغالباً تظهر هذه المشكلة عند من يعاني من داء السكري من النوع الأول أكثر من النوع الثاني.

تترافق هذه الحالة مع الإرهاق وتشويش الرؤية وفقدان الوزن غير المبرر، لكن في الغالب لا ينتبه الناس لهذه الأعراض مما يؤخر عملية تشخيص المرض.

2- رائحة القدم المقززة أو ما يعرف بالقدم الرياضية:

قد يعود السبب إلى وجود فطور في القدمين والأحذية الرياضية. إذا لاحظت وجود جلد جاف متوسف حول أصابع القدمين مع احمرار وتشققات فعلى الأرجح أنك تعاني من مشكلة القدم الرياضية، وقد يصدر عن هذه المشكلة رائحة كريهة بسبب الفطور والبكتيريا التي تزدهر في قدميك.

إن لم تعالج هذه المشكلة حالاً فسوف يصبح الجلد بين أصابع قدميك ناعماً للغاية مما يشكل معبراً مناسباً للجراثيم لتدخل وتسبب مشاكل أكثر.

3- رائحة البراز النتنة:

تشير هذه الرائحة في الغالب إلى مشكلة عدم تحمل اللاكتوز وهو أحد أنواع السكريات الموجودة في الحليب ومشتقاته. يفرز الجسم أنزيم اللاكتاز المسؤول عن هضم هذا السكر وعندما لا يقوم الجسم بإفراز ما يكفي من هذا الأنزيم سيتعين على الأمعاء تحويل هذا السكر إلى القولون (عوضاً عن امتصاصه في الدم)، وفي القولون سيختمر هذا السكر بوجود البكتيريا فيصدر عن ذلك نفخة وغازات وروائح مقرفة.

4- رائحة البول القوية للغاية:

تدل على وجود عدوى بولية مما يجعل البول يبدو برائحة كيميائية قوية، ويحدث ذلك بعد أن تدخل الجراثيم إلى الطرق البولية وتبدأ بالتكاثر في المثانة مسببة الحالة المرضية، وتحدث هذه المشكلة بوتيرة أكبر لدى النساء مقارنة بالرجال لأن القناة التي تنقل البول لديهن أقصر بكثير من قناة الرجل.

وقد تكون التهابات الطرق البولية دليلاً على وجود مشكلة تضخم البروستاتا أو السكري أو حصى الكلى.

5- النفس الكريه بشكل عام:

قد يدل هذا النفس على انقطاع النفس أثناء النوم، فإذا كان نفسك الصباحي مقرف بشكل متكرر فقد يكون لديك اضطراب يسبب توقف التنفس وعودته أثناء النوم.

قد تسبب هذه المشكلة الشخير مما يجعلك تتنفس عن طريق الفم ليلاً فيجف الفم لديك وتنشأ الرائحة البشعة منه، وهنا ستستعد البكتيريا وتتكاثر مما يعطيك رائحة فم كريهة تشبه رائحة البيض العفن.

المصدر : مجلة وسع صدرك