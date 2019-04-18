كندا – غالباً ما تنتج حالات التسمم من تناول أطعمة ملوثة بالبكتريا، ولكن قد تصاب بالتسمم أيضاً بسبب تناولك لأطعمة تعتبر صحية إلى حد ما ولكن كثرتها قد تسبب لك حالات من التسمم! تعرف على بعض منها:

1- القرفة:

يوجد نوعين للقرفة في المتاجر: قرفة السيلان “وهي المنتج الأصلي” وقرفة الكاسيا “وهي المنتج البديل”، أغلب الناس تقوم بشراء قرفة الكاسيا وذلك لأنها أرخص، بالطبع لا يمكننا إنكار الفوائد الغذائية الهائلة التي تقدمها القرفة، ولكن أشارت بعض الدراسات أن تناول جرعات كبيرة من مركب الكومارين الذي تحتويه القرفة قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطانات وأمراض الكبد.

2- البطاطا:

إن وجدت تصبغات خضراء أو براعم خضراء على حبة البطاطا فإن هذا يشير إلى وجود علامات تلف التي تعني خطر إصابتك بمرض الساركوليوم السام المعروف أيضاً باسم السولانين، أي إن تناول كميات كبيرة منها يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي والصداع.

3- جوزة الطيب:

وهي نوع من التوابل العالمية التي تُستخدم في الكثير من أنواع الحلويات، كانت تُستخدم قديماً لعلاج الغثيان والإسهال بالإضافة لاستخدامها كمخدر في طب الأسنان، ولكن تناول كميات كبيرة منها قد يسبب نوع من أنواع التسمم ومن أعراضه: الهلوسة، النعاس، الهذيان وحتى فقدان الوعي.

4- الكاسافا:

وهو من نوع من أنواع الخضراوات النشوية الشائع في المطابخ الأميركية، ولكن أغلب الناس لا يعرفون حقيقة احتواء الكاسافا على مادة سامة تعرف باسم “linamarin”، أي عندما تتناول الكاسافا بدون طهي فإن جسم يحول هذه المادة السامة إلى السيانيد السام والقاتل “تقوم الشركات الكيماوية بتصنيع مادة السيانيد لصنع الأسمدة والمبيدات الحشرية، كم تم استخدامها في صنع الأسلحة الكيماوية”، لذلك قم بطهي هذه الخضار بشكل جيد قبل أن تتحول لسم قاتل في جسدك.

5- البطاطا الحلوة:

على الرغم من أن البطاطا الحلوة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمواد الغذائية، إلا أنه عليك الحذر عند تناول كميات كبيرة منها وذلك بسبب احتمالية نمو العفن على قشرتها وذلك بسبب سوء التخزين وعمرها، يمكن أن يسبب هذا العفن التسمم الكبدي.

6- الفاصولياء الحمراء:

تحتوي الفاصولياء الحمراء على سم معروف باسم “فيتوشايجلوتينين” وهو سم طبيعي موجود في العديد من أنواع البقوليات ولكنه موجود بنسبة أعلى في الفاصولياء، يمكن أن تسبب الفاصولياء غير المطهوة بشكل جيد التسمم الغذائي، لذلك عليك اتباع الإرشادات الموجودة على العلبة بشكل دقيق عند طهوها.

المصدر : وكالات