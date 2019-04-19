مصر – أثار التشابه الكبير بين لحن الأغنية الجديدة للفنانة السورية أصالة نصري “بنت أكابر” وأغنية “يلي بتحب النعنع” للفنان طوني قطان والتي صدرت في عام 2017 جدلاً كبيراً، إذ اتهم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أصالة بسرقة لحن الأغنية، مشيرين إلى أن اللحن مشابه تماماً لأغنية قطان.

وعند سؤال طوني قطان في لقاء عبر برنامج insider بالعربي، الذي يبث على “قناة دبي”، قال إنه لا يعتقد أن تكون أصالة أو محمود خيامي ملحن الأغنية تعمدا أخذ اللحن، وأنه ربما كان الموضوع توارد أفكار أو تأثراً بالأغنية من دون قصد، علماً أن أغنية “يلي بتحب النعنع” حققت ما يقارب 70 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، وقد يكون الملحن قد سمع الأغنية وتأثر باللحن من دون قصد منه.

وعندما سئل قطان عن الرسالة التي يوجهها للفنانة أصالة، قال: “أصالة فنانة كبيرة وأقدرها وأحترمها وبغض النظر كان الموضوع متعمداً أو لا، فأنا مش زعلان وأقول لأصالة كل الأغاني على حسابها”.

وكانت أغنية “بنت أكابر” حققت 6 ملايين مشاهدة في أسبوع منذ طرحها على قناة أصالة الخاصة بـ”يوتيوب”.

وسائل اعلام مصرية