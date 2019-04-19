ليبيا – نقلت وكالة ” أ ف ب – فرانس برس ” عن دبلوماسيون إن محاولة بريطانيا لتمرير مشروع قرار بمجلس مجلس الأمن الدولي بطرابلس واجهت معارضة من روسيا والولايات المتحدة الخميس مما أثار شكوكا حول نجاخ احتمالات مشروع القرار بعد فشل تمريره للمرة الرابعة .

وقال دبلوماسيون وفقاً لـ تقرير تابعته وترجمته المرصد إن روسيا أصرت مرة أخرى خلال اجتماع مجلس الأمن المغلق الخميس على عدم وضع إشارات في مشروع القرار الذي ينتقد المشير خليفة حفتر بينما طالبت الولايات المتحدة بالمزيد من الوقت لبحث خياراتها.

وقال السفير الالماني ” كريستوف هوسجن ” الرئيس الدوري للمجلس في حديث للصحفيين بعد الاجتماع “نريد هذا القرار ، نريد أن يكون لدينا قرار قوي مع مجلس أمن موحد ، كل من يقف هنا عليه أن يقول انه المسؤول وأن يعلن عن ما يجب القيام به لكن عدم وجود هذا الآن أمر محبط.”

وقالت السفيرة البريطانية ” كارين بيرس ” إن الجهود ستستمر للتوصل إلى توافق في الآراء الأسبوع المقبل ، لكن دبلوماسيي الأمم المتحدة أثاروا شكوكًا حول ما إذا كان المجلس سيكون قادرًا على الاتفاق على نص محدد ، مع إحجام الولايات المتحدة عن اتخاذ أي إجراء يفتح نافذة جديدة على جدول الأعمال.

وأضافت الوكالة : ” كانت هناك تكهنات بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتشاور مع مصر وغيرها من اللاعبين في المنطقة ، أو مع القادة الليبيين أنفسهم ، حول كيفية معالجة الأزمة ” .

واستمع المجلس إلى بيان موجز عبر الفيديو من طرابلس من جانب مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة ، الذي أثار مخاوف بشأن تصاعد القتال وتدفقات الأسلحة إلى ليبيا وفقاً لفرانس برس.

المرصد – متابعات