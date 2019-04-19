البابا يغسل ويقبل أقدام سجناء في طقس خميس العهد (صور)

البابا يغسل ويقبل أقدام سجناء في طقس خميس العهد (صور)

روما – قام البابا فرنسيس بغسل وتقبيل أقدام 12 سجينا امس، بسجن في بلدة فاليتري جنوبي العاصمة الإيطالية روما، وذلك خلال طقس تقليدي ودعاهم إلى مساعدة بعضهم البعض.

وقال البابا للسجناء “ينبغي للقوي أن يخدم الضعيف. من يظن أنه الأقوى يجب عليه أن يخدم (غيره). ينبغي لنا جميعا أن نخدم بعضنا البعض”.

واعتاد البابوات السابقون إقامة طقس خميس العهد في واحدة من كبرى كاتدرائيات روما حيث يغسلون أقدام 12 قسيسا.

لكن البابا فرنسيس نقله إلى أماكن احتجاز مثل السجون ومراكز المهاجرين ونزل المسنين، وذلك للتأكيد على رمزيته.

وسافر البابا هذا العام إلى سجن في بلدة فاليتري على بعد 40 كيلومترا تقريبا جنوبي العاصمة الإيطالية روما.

ومعظم نزلاء السجن المزدحم، شأنه شأن معظم السجون الإيطالية، أجانب أدينوا في جرائم.

وهذه هي المرة الخامسة منذ انتخابه في 2013 التي يقيم فيها البابا هذا الطقس.

المصدر: رويترز