ليبيا – نفت البعثة الأممية إلى ليبيا اليوم الجمعة تصريحات نشرتها بعض القنوات نسبت إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا في جلسة مجلس الأمن المغلقة أمس الخميس بشأن الوضع في طرابلس.

البعثة الأممية توعدت بحسب مكتبها الأعلامي بملاحقة كل من تسول له نفسه إختلاق تصريحات مفبركة ونشر الاشاعات الكاذبة عنها .

هذا وقد قال المبعوث الاممي غسان سلامة في تغريدة له على موقع “تويتر” : متى تتوقف الاشاعات المغرضة والاخبار الكاذبة والتصريحات المختلفة والافادات المزورة عن العمل “.

واختتم المبعوث الاممي تغريدته قائلاً :” السم الذي يخترعه بعضهم قد ينتهي بقتلهم “.

يشار إلى أن قناة ليبيا الاحرار قد نشرت في وقت متأخر يوم أمس الخميس تصريحات منسوبة لسلامة خلال إحاطته في الجلسة المغلقة لمجلس الامن يتحدث فيها عن الوضع في طرابلس وهذا ما نفته البعثة اليوم وتوعدت بملاحقة ناشري التصريحات المفبركة قانونياً .