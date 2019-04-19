ليبيا – أفاد البيت الأبيض اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، يوم الاثنين الماضي.

الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض، أكد أن الطرفين تحدثا حول جهود مكافحة الإرهاب، والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ، مضيفاً إن ترامب يعترف بدور حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية.

كما ناقش الرئيس الأمريكي والقائد العام للجيش رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي.

وتأتي المحادثات بالتزامن مع تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة طرابلس، يوم 4 أبريل الحالي، سيطرت خلالها القوات المسلحة على مدينتي غريان وترهونة وصولاً إلى مناطق جنوب طرابلس في عين زارة ومطار طرابلس العالمي وخلة الفرجان ..

ويقول المشير حفتر في حديث موجه لوزير الخارجية التونسي إن عملية قواته تهدف إلى تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة ، مبيناً بأنه يحرص على إنهاء العمليات العسكرية في أقرب فرصة .