ليباي – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن تركيا وقطر سارعتا بإرسال فلول الإرهابيين المطلوبين دوليا إلى العاصمة طرابلس لنجدة المليشيات المسلحة وتيار الإخوان المسلمين وإطالة أمد الأزمة الليبية ، مؤكدا أنهما تفعلان ذلك بإرسال السلاح وأدوات القتل كذلك.

التكبالي أشار في تصريحات خاصة لقناة “العربية.نت” أمس الخميس إلى أن التوّرط القطري والتركي في دعم الجماعات الإرهابية بليبيا ليس جديدا ولم يعد مخفيّا على أحد بعد مصادرة سفن للموت قادمة من تركيا وضبطها في عدة موانئ دولية وليبية.

وأكد التكبالي أنّ قوات الجيش ستنجح في النهاية في السيطرة على العاصمة وتطهيرها من الإرهابيين والمسلحين المتشدّدين وإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.