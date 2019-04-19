السعودية – بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، برسالتين خطيتين لكل من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي استقبل اليوم في القاهرة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، عصام بن سعيد، ووزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، وسفير السعودية لدى القاهرة.

وأوضح راضي أن ابن سعيد سلم السيسي رسالة من الملك سلمان “تضمنت تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن “الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي”، مؤكدا “الطابع الخاص والاستراتيجي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من نموذج وركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها”.

كما أعرب السيسي في هذا الصدد “عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون الجاد والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، وكذا تدعيم أواصر التضامن العربي”.

من جهة أخرى، ذكر الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني استقبل أمس الأربعاء في قصر الحسينية وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، الذي سلم العاهل رسالة من الملك سلمان.

وحمل الملك قطان “تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين… وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

ولم يكشف الديوان الملكي الأردني عن تفاصيل حول مضمون الرسالة، لكنه أشار إلى أن اللقاء تم خلاله “التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن بالسعودية، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في شتى الميادين، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية”.

المصدر: RT