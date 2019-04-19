اليمن – اكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث امس الخميس إن طرفي الحرب قد يبدآن بسحب قواتهما من مدينة الحديدة الساحلية خلال أسابيع.

وتعد تلك الخطوة مطلوبة لتمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية تنهي الحرب الدائرة منذ 4 أعوام.

وذكر مارتن غريفيث في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف أنه تلقى يوم الأحد موافقة رسمية من الحكومة المدعومة من السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة لتنفيذ المرحلة الأولى.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إلى أن تلك المرحلة تشمل نقل القوات.

وأكد في السياق أن المناقشات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية.

المصدر: رويترز