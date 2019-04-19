موسكو – أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات المقبلة بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي، كيم جونغ أون، ستتناول نزع السلاح النووي والتعاون الإقليمي.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: “طبعا، الموضوع الأول هو تطوير العلاقات الثنائية، والموضوع الثاني هو مناقشة نزع السلاح النووي وقضايا التعاون الإقليمي، لذلك فإن مجموعة المواضيع للمناقشة واسعة”.

وردا على سؤال صحفي عما إذا كان من الممكن أن تكون هناك “كيمياء” خلال لقاء بوتين-كيم المقبل، كتلك التي أحاطت بأجواء لقاء كيم مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال بيسكوف: “يمكن للكيمياء الشخصية أن تعزز التفاهم الكامل، ولكنها لا تضمنه، فإن الشيء الرئيسي هو الاعتبار المتبادل لمصالح البلدين والثقة المتبادلة. وعلى هذه المبادئ سيتم بناء التواصل بشأن القضايا التي تهم الطرفين. بالنسبة للكيمياء، دعونا نرى – رئيس روسيا سيجتمع مع كيم، ودعونا ننتظر نتائج محادثاتهما”.

وردا على سؤال حول أسباب غياب أي تفاصيل حول اللقاء المقبل بين بوتين وكيم وخاصة موعد ومكان إجرائه أجاب: “يتعلق ذلك بمسائل الأمن. سنبلغكم بكل التفاصيل في الوقت المناسب”.

وأفاد الكرملين، أمس الخميس، في موقعه الإلكتروني بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيقوم بزيارة إلى روسيا في النصف الثاني من أبريل الجاري بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس + نوفوستي + إنترفاكس