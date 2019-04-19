ليبيا – قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفياً مع المشيرخليفة حفتر وناقشا جهود مكافحة الإرهاب المستمرة في وقت تقود فيه القوات المسلحة الليبية عملية عسكرية لإستعادة العاصمة طرابلس .

وكشف بيان للبيت الأبيض عبر مركز البيانات التابه له ( للإطلاع من المصدر إضغط هنا ) إن ترامب “أقر ترامب بدور المشير حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد النفط الليبية ، وناقش الاثنان رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي”.

ومن جهتها قالت وكالة رويترز أنه لم يتضح سبب انتظار البيت الأبيض لعدة أيام حتى يعلن عن المكالمة الهاتفية التي تمت يوم الاثنين فيما انقسمت أوروبا حول الوضع في ليبيا .

ونقلت الوكالة أيضاً عن البيت الأبيض ( للإطلاع من المصدر إضغط هنا ) بأن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون قد تحدث مؤخراً أيضاً مع المشير حفتر دون أن تكشف عن فحوى الحديث ولكن جاء ذلك عقب إعلان مكالمة ترامب وهو ذاته ما أكدته ” وكالة صوت أمريكا ” الإعلامية الحكومية ( للإطلاع من المصدر إضغط هنا ) .

وقالت الولايات المتحدة وروسيا أمس الخميس إنهما لا تؤيدان قرار بريطانيا المقدم لمجلس الأمن الدولي والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في هذا الوقت.

وجون بولتون كان يشغل منصب مدير إدارة شؤون منع انتشار الأسلحة فى الخارجية الأمريكية كما يعتبر جماعة الإخوان المسملين منظمة إرهابية معقدة للغاية وجماعة استبدادية مسلحة، حيث أكد فى تصريحات صحفية، شهر أكتوبر الماضى، قائلاً :”دعونا نحدد الجوانب الأكثر وضوحا من جماعة الإخوان المسلمين ، إنها جماعة إرهابية بكل تأكيد”.

المرصد – متابعات