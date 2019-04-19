تركيا – ابتكرت شركة تركية طريقة مختلفة لأكياس الشاي الجاهزة على شكل “أعواد شاي” سهلة الاستخدام، ونجحت في تصدير المنتج إلى 22 دولة حول العالم، بينها بلدان أوروبية.

الشركة -التي تتخذ من قضاء “باش إسكله” في ولاية قوجه إيلي شمال غربي البلاد- بدأت بإنتاج “أعواد الشاي” قبل 4 أعوام، وتقوم فكرة المنتج على وضع زهور الشاي في أعواد مثقوبة، سهلة الاستخدام وغير قابلة للتقطير؛ ما يسهل استخدامها عند التنقل.

ووصل هذا المنتج فيما بعد إلى دول مختلفة حول العالم، من أوروبا، مرورا بالشرق الأوسط، وشرقي آسيا ووصولا إلى القارة الأمريكية.

في حديثه للأناضول، قال صاحب الشركة، سرحات تشاليشقان (30 عاما)، إنه تعرّف على هذا المنتج عام 2013، وعمل منذ ذلك الحين على تطويره وترويجه باسم شركته.

وأضاف أنهم بدأوا عملية الإنتاج في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بعد عملية بحث وتطوير مطولة، واستطاعوا المشاركة حتى الآن في أكثر من 21 معرضا حول العالم.

وأعرب عن شعوره بالفخر لتصدير منتجه التركي إلى 14 دولة أوروبية، وجدت في المنتج سلعة قيمة ومنافسة.

ولفت إلى أن “أبرز البلدان المستوردة لمنتجه من أعواد الشاي هي ألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا، ومنغوليا، وكندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة”.

وفيما يخص الشركات المنافسة، قال “تشاليشقان” إن أعمار بعضها تتجاوز الـ100 سنة، وأن شركته تنافس منذ 4 سنوات فقط هذه الشركات، وتحقق نجاحات في توسيع أسواقها.

وأشار إلى أن أنواع الشاي الموجودة في الأعواد، تم جمعها من أفضل البساتين حول العالم، موثقاً ذلك بالوثائق والأوراق الدالة على ذلك.

وتنتج الشركة التي يعمل فيها 12 موظفا، 14 نوعا مختلفا من أعواد الشاي، ونوعين من أعواد القهوة.

وذكر “تشاليشقان” أنهم ينوّعون منتجاتهم حسب الطلبات التي يتلقاها مركز البحث والتطوير لدى الشركة، من البلدان المستوردة.

وأفاد بأن عملية الإنتاج كانت تستهدف في البداية الأسواق الخارجية.

وبدأ الإنتاج لصالح السوق التركية في يناير/ كانون الثاني 2018، ليتم بعدها بذل الجهود للتعريف بمنتجات الشركة عبر المشاركة في المعارضة والفعاليات المشابهة.

وفيما يتعلق بعملية تغليف المنتج ونوعية الغلاف المستخدم، قال “تشاليشقان” إن نوع الغلاف المستخدم في منتجاتهم معتمدة لدى صناعات الأدوية والأغذية.

وأضاف أن ميزة أعواد الشاي أنها توفر السهولة لمستخدمها، وتغنيه عن استخدام المعلقة لتحريك مشروبه؛ إذ أن شكل الأعواد تقوم بتلك الوظيفة.

ولفت إلى أن الشركة تصنّع منتجات مخصصة لسلسلة متاجر داخل تركيا، إضافة إلى تأمينها المشروبات الساخنة للقطارات السريعة التابعة لشبكة الخطوط الحديدية التركية.

وبيّن أن أبرز الشركات المنافسة لهم في هذا المجال، تتركز في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا.

وأكد على أنهم يستهدفون الانفتاح على أسواق البلدان الأوروبية بشكل خاص، ومن ثم البلدان التي تكثر فيها الجالية التركية.

واختتم “تشاليشقان” حديثه بالإشارة إلى استهدافهم مضاعفة صادراتهم إلى الولايات المتحدة، ورفع أعداد الموظفين بحلول نهاية العام الحالي.

الأناضول