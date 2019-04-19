إسبانيا – نشرت صحيفة ماركا الإسبانية صورا لحارس برشلونة تير شتيغن وهو يلتقط ورقة صغيرة أثناء مواجهة فريقه لمانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا.

وكتب مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير تغييرات تكتيكية يريد إحداثها في تشكيلة الفريق، وأوصلها إلى المهاجم ماركوس راشفورد خلال اللعب.

وبعد ذلك، سقط مدافع برشلونة جيرارد بيكيه بالقرب من مرمى فريقه أثناء المباراة، فاقترب منه راشفورد للاطمئنان عليه، ثم ألقى الورقة الصغيرة التي حصل عليها من مدربه على الأرض.

واقترب شتيغن فور ابتعاد راشفورد والتقط الورقة، وقرأ ما جاء فيها، لكنه لم يبد أي تأثر، قبل أن يعيد إلقاءها.

وذكر موقع صحيفة “ماركا”، أن الورقة تضمنت التغيير في التشكيلة، لتصبح 4-4-2، بدلا من 4-3-3.

وفاز برشلونة على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، ضمن مواجهات الإياب من دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل البارسا لمواجهة ليفربول في نصف النهائي.

المصدر: marca