مصر – بعد جدل كبير وأخذ ورد حول مشاركة الفنانة غادة عبدالرازق من عدمها في سباق الدراما الرمضاني المقبل، وتداول أخبار كثيرة عن عدم مشاركتها هذا العام، أعلنت غادة رسمياً نزولها حلبة السباق الرمضاني بمسلسلها الجديد “حدوتة مرة”.

ونشرت على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي البرومو الأول للمسلسل معلنةً عرضه في رمضان 2019، وبذلك تتواصل مشاركات غادة عبد الرازق في مسلسلات رمضان من دون انقطاع منذ أكثر من 12 سنة، بدأت بمسلسل “أولاد الليل” عام 2007، وكان آخر أعمالها رمضان الماضي بمسلسل “ضد مجهول”.

وسائل اعلام مصرية