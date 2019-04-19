ليبيا – رفضت فرنسا أمس الخميس الاتهامات التي وجهتها لها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق حول دعمها للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وقالت إن لا أساس لها على الإطلاق.

فرنسا قال على لسان مسؤول في وزارة خارجيتها وفقاً لقناة “فرنس 24” إن إتهامات وزارة داخلية الوفاق لا أساس لها على الإطلاق.

يُشار إلى أن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا إتهم أمس الخميس فرنسا مباشرة بدعم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وأمر بوقف التعامل بين الوزارة والجانب الفرنسي في إطار الاتفاقيات الأمنية الثنائية بسبب موقف الحكومة الفرنسية الداعم لما وصفته بـ”المجرم حفتر المتمرد على الشرعية” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).