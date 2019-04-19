روسيا – أظهرت بيانات رسمية أن حجم الاستثمارات الأجنبية، التي حصلت على موافقة الحكومة الروسية، وتم ضخها في شركات روسية قفزت خلال العام الماضي بنسبة 40% مقارنة بالعام 2017.

وقالت رئيسة لجنة مراقبة الاستثمارات الأجنبية في هيئة مكافحة الاحتكار الروسية أولسيا ميلتشاكوفا، إن الاستثمارات الأجنبية المذكورة نمت خلال 2018 بنسبة 40% إلى 630 مليار روبل (حوالي 10 مليارات دولار).

وأضافت، أن نمو الاستثمارات دليل على أن المستثمرين الأجانب مهتمون بالشركات الروسية، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والضغوطات التي تشكلها هذه العقوبات على قرار الاستثمار.

وأشارت ميلتشاكوفا إلى أن موافقة اللجنة على الاستثمار الأجنبي تعد نوعا من الحماية للشركات الأجنبية، حيث تلزم الموافقة المستثمر الأجنبي بالوفاء بالتعهدات التي أخذها على عاتقه ضمن صفقته مع الجانب الروسي.

المصدر: “فيستي”