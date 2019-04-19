ماكرون يستقبل وفدا من “قسد” ويعلن عن تقديم دعم مالي لشمال شرق سوريا

ماكرون يستقبل وفدا من “قسد” ويعلن عن تقديم دعم مالي لشمال شرق سوريا

فرنسا – استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت مصادر من الوفد لـRT إن الوفد ناقش مع ماكرون الاستمرار بمحاربة داعش وخلاياه النائمة، ودعم الاستقرار في المنطقة من خلال تقديم الدعم الإنساني، والمشاركة في العملية السياسية.

من جهته قال قصر الإليزيه اليوم في بيان: “استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم وفدا من قوات سوريا الديمقراطية حيث حيا الدور الأساسي الذين لعبوه في معارك دحر داعش بمؤازرة التحالف الدولي، خاصة خلال المعركة الأخيرة في الباغوز، آخر معاقل التنظيم في شمال شرق سوريا”.

وأكد البيان “استمرار دعم فرنسا الفعال لهم في الحرب على تنظيم داعش الذي ما زال يشكل تهديدا للأمن الجماعي، خاصة بما يتعلق بإدارة وضع المساجين الإرهابيين وعائلاتهم”​​​.

وعبّر ماكرون عن الاهتمام الخاص الذي توليه فرنسا لتأمين استقرار منطقة شمال شرقي سوريا، معلنا عن دعم مالي ” لتغطية الضرورات الإنسانية ولتأمين استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدن في سوريا”.

وفي السياق نفسه، أكد ماكرون على “تمسك فرنسا بأمن تركيا وتمسكها بخفض التصعيد على طول الحدود التركية السورية”.

المصدر: RT