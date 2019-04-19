فرنسا – توقع مستشار وزير الطاقة السعودي، إبراهيم المهنا، أن تتوازن سوق النفط على نحو جيد هذا العام، في مؤشر على أن جهود الدول المنتجة في إطار اتفاق “أوبك+” بدأت تؤتي ثمارها.

وأضاف المهنا خلال قمة للنفط في باريس “هذا العام، شهدنا تطبيق قرار أوبك+. من المحتمل تمديد الخفض حتى نهاية العام بناء على أوضاع السوق”.

واتفقت مجموعة الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+” العام الماضي على خفض إنتاجها بما مجموعه 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من العام الجاري، وذلك في خطوة تهدف لامتصاص التخمة الزائدة من معروض الخام، وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

المصدر: “رويترز”