تركيا – بدأت أكبر سلسلة مصرفية في تركيا “Is Bank”، إلى جانب 10 آلاف تاجر تجزئة تركي عبر الإنترنت بقبول البطاقات المصرفية الروسية “مير” كأداة للدفع.

وقال رئيس مجلس إدارة منظومة الدفع الوطنية الروسية فلاديمير كومليف:”نشهد اليوم حدثا عظيما، حيث أن بطاقات مير أصبحت مقبولة الآن في تركيا”.

وأضاف، أن العملاق المصرفي التركي “Is Bank” لديه أكثر من 6500 جهاز صراف آلي في مختلف أنحاء تركيا، ويدير المصرف أكبر شبكة في البلاد، ولديه عشرات آلاف أجهزة الدفع المنتشرة، وبفضل هذا التعاون بات بالإمكان استخدام بطاقة “مير” الروسية في أكثر من 40 مركزا تجاريا في تركيا.

و”مير” هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي “فيزا” و”ماستركارد” بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

وأصدرت “منظومة الدفع الوطنية الروسية ” بحلول يناير الماضي قرابة 53 مليون بطاقة، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي. ويمكن استخدام بطاقات “مير” حاليا في أرمينيا وقيرغيزستان وبيلاروس وكازاخستان، ويخطط مشغل البطاقة إطلاقها في أوزبكستان بحلول نهاية العام الحالي.

المصدر: وكالات روسية