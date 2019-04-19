إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن خطط ريال مدريد للتعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد يركز على التعاقد مع لاعب يسد الفجوة التي صنعها رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعيدًا عن التعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي ورحيل جاريث بيل عن “سانتياجو برنابيو”، فإن ريال مدريد لا يريد التسرع في اتخاذ قرارات حاسمة في الميركاتو.

وأوضحت أن الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، يعد هدفًا رئيسيًا لريال مدريد، من أجل دعم مركز المهاجم الصريح، ولكن الميرنجي لا يريد التسرع في حسم الصفقة.

ويتمهل الملكي في قراراته إذ ينتظر معرفة الموقف النهائي للبرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، والذي ظل فترة طويلة أحد أهداف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ريال مدريد منح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، 500 مليون يورو من أجل إعادة بناء الفريق الملكي في الصيف المقبل.

المصدر : كووورة