روسيا – كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل لـ RT، تعقيبا على أزمة الوقود في سوريا إن هناك سعيا جادا لمنع وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية.

وقال الخليل الذي يشارك في مؤتمر يالطا الاقتصادي الدولي الخامس في جمهورية القرم الروسية إن أزمة الوقود جزء من الحرب الاقتصادية لاخضاع سوريا.

وافتتح، ظهر اليوم في مدينة يالطا بجمهورية القرم الروسية، المؤتمر الاقتصادي الدولي الخامس، بتنظيم من حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا ودعم من الحكومة الروسية.

وأضاف الخليل أن العمل والسعي جاد لحل أزمة الوقود مؤكدا أن الحل لهذه الأزمة سيكون متوفرا الى الفترة المقبلة.

وبخصوص أعمال المؤتمر، أكد الخليل أن الجلسة التي تلت الافتتاح تناولت الشأن السوري والعلاقات الاقتصادية لبلاده مع دول أخرى.

وصرح بأنه تم تقديم فكرة شاملة لكل الحاضرين عن الوضع الاقتصادي في سوريا وما تعرض له من أضرار نتيجة الحرب الشرسة، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى على بلاده.

المصدر: RT