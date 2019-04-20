وارتفعت أسهم الدار العقارية 1.7 بالمئة إلى 1.84 درهم، وأسهم رأس الخيمة العقارية 0.6 بالمئة إلى 0.48 درهم، وأسهم إشراق العقارية 0.4 بالمئة إلى 0.5 درهم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضحت شركة “الدار” أنه سيتم تسجيل الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية المحددة، بموجب قانون التملك الحر في أبوظبي، مضيفة أن مشروعا سكنيا في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث يُمكن بيع الأراضي والعقارات إلى جميع الجنسيات، بيعت جميع أراضيه وحقق مبيعات بأكثر من 400 مليون درهم (108.9 مليون دولار).

وكانت وكالة أنباء الإمارات “وام” قد قالت، الأربعاء، إن أبوظبي ستسمح لجميع الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية والتصرف فيها، بعد إدخال تغييرات على القانون العقاري للإمارة.