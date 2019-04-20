العراق – أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن إلقاء القبض على أحد منفذي جريمة سبايكر في ناحية العلم التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتنسيق مع مديرية شرطة ناحية العلم تمكنت، صباح اليوم، من إلقاء القبض على أحد منفذي جريمة سبايكر الإرهابية”.

وأضافت أنه”تمت إحالة المتهم الى المحاكم المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه”.

يذكر أن تنظيم “داعش” أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة “سبايكر” الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف حزيران 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.

المصدر : وكالات