ليبيا – أعلنت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة اليوم السبت على بسط سيطرة وحدات القوات المسلحة على عدة مواقع جديدة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس ، مبينةً بأن القوات المسلحة تتقدم فيما تنسحب من وصفتهم بـ”ميليشيات الوفاق ” في جميع المحاور.

وكشف الاعلام الحربي على وصول تعزيزات عسكرية لمختلف المحاور من ألوية عسكرية وكتائب للجيش لحسم المعركة في أقرب وقت.

يشار إلى مناطق جنوب طرابلس والمتمثلة في منطقتي عين زارة ووادي الربيع ومنطقة مطار طرابلس العالمي ومنطقة خلقة الفرجان تشهد إشتباكات عنيفة بين وحدات القوات المسلحة وقوات الرئاسي منذ صباح اليوم السبت ، كما قام طيران الكلية الجوية مصراتة بقصف عدد من المواقع في وادي الربيع ومدينة غريان ومزدة بحسب مصدر عسكري.