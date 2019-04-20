اليمن – شنت مقاتلات التحالف العربي، السبت، غارات على موقع عسكري تابع لجماعة “الحوثي” وسط العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الأخيرين منذ نهاية العام 2014، فيما قال التحالف إنه نفذ عملية نوعية لتدمير مخزن للطائرات بدون طيار.

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول بأن غارتين استهدفتا موقعا في معسكر “جبل النهدين” المطل على دار الرئاسة وسط صنعاء في ساعات الفجر الأولى.

وذكروا أن المقاتلات الحربية ظلت لساعات تحلّق في سماء المدينة عقب الغارتين.

بدوره، قال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن “التحالف نفذ عملية عسكرية نوعية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن كهف تستخدمه الميليشيا الحوثية الإرهابية لتخزين الطائرات بدون طيار”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن المالكي قوله، إن “الطائرات كانت تستخدم لتنفيذ العمليات الإرهابية، ويقع الهدف الذي تم تدميره في أحد معسكرات الحرس الجمهوري سابقاً في محيط دار الرئاسة”.

وأوضح المالكي بأن القصف امتداد للعمليات العسكرية النوعية التي أطلقها التحالف مطلع العام الجاري لتدمير الشبكة الخاصة بالقدرات والمرافق اللوجستية للطائرات بدون طيار التابعة للحوثيين، وتدمير أماكن وجود الخبراء الأجانب.

وقال إن التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية خارج محيط المعسكر.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الحوثيين حول ما ذكره التحالف العربي.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على عدة محافظات في البلاد، بينها صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأدت الحرب المتواصلة إلى تردي الأوضاع المعيشية والصحية في اليمن، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.