ليبيا – كشف مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش منذر الخرطوش أن قوات الجيش بسطت سيطرتها على جسر مطار طرابلس العالمي وجسر وادي الربيع بالكامل، مشيراً إلى أن الجيش ينتظر البدء في المرحلة الثانية من معركة تحرير العاصمة.

الخرطوش قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن الوحدات العسكرية المشاركة في عمليه “الفتح المبين” لديها مهام محددة كل منها على حدا على صعيد الألوية العسكرية والكتائب في مهام مشتركة.

وأشار إلى أن هناك مجموعات إرهابية تقاتل في صفوف “مليشيات حكومة الوفاق” من المتوقع أن تستخدم التلغيم والسيارات المفخخة للمواجهه، مؤكداً على تواجد مجموعات إرهابيه تقاتل مع “مليشيات الوفاق” .