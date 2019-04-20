ليبيا – أعرب عميد بلدية سبها حامد الخيالي عن إستغرابه وعدم توقعه أن يتم إستهداف مطار تمنهنت خاصة في ظل وجود القوات المسلحة واستخدامه من قبل جميع المواطنين بالجنوب بعد توقف مطار سبها، كاشفاً عن قيام مرتزقة خارجين عن القانون بأعمال تخريبية بالمطار.

الخيالي أكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد على ضرورة معاقبة هؤلاء المرتزقة وإلقاء القبض عليهم لان مايقومون به يعد إهانة للشعب وكل من يفعل ذلك هو مستهتر ومستهزئ بالمواطن الليبي.

وحمّل الجميع مسؤولية ما يحدث لأنه لم يقوم كل فرد بدوره في القضاء على المجرمين الذين هم الآن في الشركة الهندية بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن هؤلاء المرتزقة يأخذون الملايين مقابل خراب الجنوب.

وقال :”لا يخصني ما يتم نشره على صفحات الفيسبوك بل ما يعنيني أنه خرج علي كنة على شاشة التلفاز وقال هذا الكلام علناً انه كان السبب، نعلم أنه من هجم على مطار تمنهنت وهو مرتزق يأخذ نقود نحن لم نرى علي كنة”.

الخيالي أشار إلى ان الجنوب لا علاقة له بما يحدث من مماحكات، معلقاً على تصلايحات رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري بشأن السيطرة على تمنهنت قائلاً:”ليسيطر على نفسه اولا تمنهنت لا أحد يسيطر عليها، أهل الجنوب لا يريدون المشاكل والدخول في أمور سياسية ونحن لم نكن نتوقع من المشري ان يقول ذلك لأن السيطرة على الجنوب صعبة جداً وجيشنا للآن لم يدخل بأي معركة مع أي جهة فلدينا 12 ألف جندي لو تحركوا لن تمسكهم ليبيا لذلك احذره أن يبتعد عن الجنوب ويتركه في حاله”.