فرنسا – ودع الروسي دانييل مدفيديف منافسات دورة مونتي كارلو للتنس، ثالث دورات الماسترز، بعد خسارته أمام الصربي دوشان لايوفيتش بمجموعتين دون رد، اليوم السبت.

وأنهى الصربي لايوفيتش اللقاء لمصلحته بواقع 7-5 و6-1، وسيحاول لايوفيتش في سن الثامنة والعشرين إحراز باكورة ألقابه عندما يقابل الأحد الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية بين الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا والإيطالي فابيو فونييني

وكان مدفيديف المصنف الرابع عشر قد أقصى المصنف أول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش من ربع النهائي، أمس الجمعة، بالفوز عليه 6-3 و4-6 و6-2.

وتقام دورة مونتي كارلو على الملاعب الترابية، ويحمل نادال المصنف ثانيا عالميا، الرقم القياسي في عدد ألقابها، مع 11 لقبا، ثلاثة منها في الأعوام الثلاثة الماضية.

المصدر: وكالات