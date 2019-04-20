ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي على أن حكومة الوفاق متورطة في الهجوم الذي تعرض له مطار تمنهنت في مدينة سبها يوم الخميس الماضي.

السعيدي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “LIVE” الذي يذاع على قناة”218NEWS” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن من قاموا بالهجوم هم عبارة عن مجموعات تمت تغذيتهم بالمال منذ فترة وجود حكومة الإنقاذ الموازية التي جاءت عقب عملية “فجر ليبيا” وكذلك من قبل حكومة الوفاق وهي تعمل لصالح من يدفع لها.

وأضاف أن هذه المجموعة لا حاضنة تضمها أو تحميها في الجنوب ملقياً باللائمة لما حصل على الحكومة المؤقتة لأنها أهملت الجنوب حسب قوله وغضت الطرف عنه ولم تقم بخطوات موازية للخطوات التي قام بها الجيش حين أطلق عملية تحرير الجنوب، مطالباً بدور أكبر للحكومة المؤقتة في مجال توفير الأمن والسلع والخدمات وتعزيز دور البلديات.