المساري قال في تصريح لـ”سكاي نيوز” تابعته المرصد إن هناك قناعة دولية واسعة بأهمية دور الجيش في القضاء على التنظيمات المتطرفة.

وأوضح المسماري أن المكالمة الهاتفية بين ترامب والمشير حفتر سيكون لها أثراً إيجابياً في المعركة ضد المتطرفين بحسب تعبيره.

يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن عن إجراء ترامب محادثة هاتفية مع المشير حفتر تناولا الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب والحاجة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.