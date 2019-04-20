إسبانيا – قاد النجم الدولي المغربي سفيان بوفال فريقه سلتا فيغو لتحقيق فوز ثمين على ضيفيه جيرونا (2-1)، بتسجيله لهدف رائع في مباراة أقيمت اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من “الليغا”.

وفي الدقيقة (68)، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي (1-1)، استلم بوفال الكرة في الجهة اليسرى على مشارف منطقة الجزاء، ليهيأها لنفسه، قبل أن يسدد كرة متقنة على يسار حارس مرمى نادي جيرونا، الدولي المغربي ياسين بونو، الذي ارتمى في تجاه الكرة، لكنه لم ينجح في إبعادها عن مرماه.

وعزز سلتا فيغو بهذا الفوز، حظوظه للبقاء في دوري الأضواء الإسباني، ورفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ14.

في المقابل، تأزمت وضعية جيرونا، وبات مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، بعد أن تجمد رصيده عند 34 نقطة، وتراجع إلى المركز الـ15، بفارق نقطتين فقط عن “منطقة الهبوط”.

المصدر: RT