ليبيا – أكدت النائبة بالبرلمان التونسي لمياء مليح مساء الجمعة صحة خبر هبوط طائرة نقل عسكري قطرية بمطار جربة الواقع إلى الغرب من الأراضي الليبية .

وكشفت النائبة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تلقيها أنباء تفيد أن طائرة نقل عسكرية قطرية حطت بمطار جربة جرجيس مساء أول إمس وعلى متنها أسلحة ومعدات عسكرية لدعم ” ميليشيات ليبية” .

وأضافت : ” بعد الاتصال بالجهات المختصة التونسية أكدوا لي صحة وجود الطائرة لكن لأسباب فنية لا علاقة لها بالأسلحة وبما يحصل بالشقيقة ليبيا حاليا ” .

ودعت النائبة ليلى مليح الدبلوماسية والخارجية التونسية لإلتزام الحياد المعهود عنها وعدم الإنحياز لطرف ليبي على حساب طرف آخر وذلك وفق قولها .

وتداول نشطاء صورة على الإنترنت لهذه الطائرة وكانت الصورة بجودة منخفضة لكن لقطة أخرى تحصلت عليها صحيفة المرصد كانت أكثر جودة ووضوح .

وقد حطت هذه الطائرة بمطار جربة يوم 16 أبريل الجاري وفقاً للمصدر الذي تحصلت منه صحيفتنا على الصورة بجودة عالية ألتقطت من مقصورة طائرة أخرى .

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن هذه الطائرة حملت معدات عسكرية وذخائر لصالح قوات تابعة لحكومة الوفاق جرى نقلها بحراً من جربة إلى ميناء زوارة ومنها إلى الداخل الليبي فيما نفت الديوانة التونسية هذه الأنباء .

المرصد – متابعات