ليبيا – نعى المجلس البلدي سبها اليوم السبت الضحايا الذين قضوا أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار تمنهنت وهم حسين غليان وحمد أبوعزوم ومحمد الهاشمي.

المجلس البلدي سبها أدان في بيان له تلقت المرصد نسخة منه الهجوم على المطار المدني وتخريب محتوياته، مبدياً استغرابه من تبني ومباركة المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الدولة لهذه العملية.

وحمّل المجلس كل من الرئاسي و الدولة المسؤولية القانونية والوطنية عن هذه الجرائم بداية من من الفقهاء إلى غدوة وآخرها تمنهنت.

كما ناشد البيان القيادة العامة للقوات المسلحة تكليف قوة لحماية مطار سبها الدولي والمرافق الحيوية بالجنوب وتقديم الدعم للقوات المسلحة بسبها لتتمكن من القيام بمسؤولياتها في حماية الممتلكات العامة والخاصة.