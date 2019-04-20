مصر – بعد فترة غياب طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي وعن وسائل الإعلام المختلفة، عادت الفنانة المعتزلة حنان ترك إلى مواقع التواصل مرة أخرى.

ونشرت حنان على حسابها في “إنستغرام” مجموعة من الصور لمختلف مراحلها العمرية وبصحبة والدها الراحل، وعلقت بدعاء لوالديها.

وقالت: “اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا”، لتتلقى مئات التعليقات تدعو بالرحمة والمغفرة لوالديها.

يُذكر أن حنان حذفت كل الصور التي سبق أن نشرتها، من ضمنها بعض الإطلالات الأخيرة التي ظهرت بها في بعض المناسبات بعد عودتها إلى الأضواء مرة أخرى.

وكانت عادت إلى التمثيل مرة أخرى من خلال المشاركة بالصوت في فيلم “النداهة،” بعد سبع سنوات من آخر عمل قدمته على الشاشة وهو مسلسل “الأخت تريز”.