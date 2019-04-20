الولايات المتحدة – دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى محاكمة الذين اتهموه بالتواطؤ مع روسيا في انتخابه رئيسا لأمريكا، وصرفوا المال والوقت على التحقيق في هذه التهمة المفبركة.

واتهم ترامب خصومه الديمقراطيين بـ”فبركة” تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، بشأن” تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016″، داعيا إلى الرد، فضلا عن تقديم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة الخطيرة إلى العدالة، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن التجسس والخيانة.

وكتب ترامب فى صفحته على تويتر:”التحقيق الذي أجراه مولر منذ بدايته غير قانوني ومزيف ولم يكن يجب أن يحدث أبدا، فضلا عن كونه مضيعة كبيرة للوقت والطاقة والمال، وحتى أكون دقيقا تم صرف نحو 30 مليون دولار. الآن، حان الوقت لتبادل الأماكن وتقديم بعض الأشخاص المرضى والخطرين للغاية الذين ارتكبوا جرائم خطيرة للغاية للعدالة، وربما حتى التجسس أو الخيانة”.

وأضاف “يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى”.

وكتب رئيس الولايات المتحدة في موقعه على تويتر، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن التصريحات التي صدرت بحقه من قبل “أشخاص معينين” في تقرير مولر، “الذي كتب من قبل 18 من الديمقراطيين الغاضبين” كانت ملفقة وبعضها “هراء تام”.

وأكد ترامب انه “لم يوافق قط على الإدلاء بشهادته”.

وقال المحقق الخاص بهذه القضية مولر في التقرير إن التحقيق لم يخلص إلى أن حملة ترامب نسقت مع الروس. لكن المحققين وجدوا “أن تصرفات عديدة للرئيس ترقى إلى حد ممارسة تأثير غير قانوني على تحقيقات (هيئات) إنفاذ القانون”.

ورغم إحجام مولر في النهاية عن اتهام ترامب بارتكاب جريمة، إلا أنه قال إن التحقيق لم يبرئ ساحة الرئيس من محاولة التأثير على سير العدالة.

المصدر: نوفوستي