تركيا – تستعد تركيا لرفع الستار عن مركبتيها العسكريتين الجديدتين، “النمر” و”بارس”، المضادتين للدبابات خلال معرض الصناعات الدفاعية الـ14 ما بين 30 أبريل الجاري و3 مايو المقبل في اسطنبول.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية بأنه من المنتظر أن تعرض شركة “FNSS” للصناعات الدفاعية التركية مجموعة من أسلحتها الجديدة في المعرض، بينها “النمر 10” (“Kaplan 10”) المجنزرة التي ستشارك للمرة الأولى في المعرض.

كما تعرض الشركة ذاتها في المعرض مركبتها “بارس” رباعية الدفع الخاصة بالمراقبة وتحديد الأهداف والمضادة للدبابات، وتعد الأخف وزنا ضمن مجموعة مركبات “النمر”، وهي ذات عجلات ورباعية الدفع.

ويهدف مشروع تصنيع عربتي “النمر” و”بارس”، حسب الوكالة، إلى تطوير منصات محلية تطلق عبرها صواريخ مضادة للدبابات، وخاصة من طرازي “Kornet-E” الروسية و”OMTAS” محلية الصنع.

وتم تصميم النسخة المجنزرة من “النمر”، التي وصفتها الوكالة بـ”صائد الدبابات”، على شكل مركبة مدرعة من الجيل الحديث، بقدرة على التحرك بشكل مشترك مع الدبابات القتالية، أما “بارس” البرمائية، فقد صنعت هي الأخرى أيضا بإمكانات محلية.

ونقلت “الأناضول” أن بإمكان “بارس” ضرب الدبابات وكافة الأهداف المحصنة للعدو من مسافة بعيدة، في جميع الظروف البيئية، بفضل تمتعها بالسرعة والمناورة العاليتين، وتغيير مكان تمركزها والانتقال لضرب هدف آخر خلال فترة قصيرة.

ومن ميزاتها اللافتة للانتباه، أن محركاتها تم تركيبها في مؤخرة المركبة البرمائية، ما يساهم في تسهيل دخولها المياه دون القيام بأي تحضيرات مسبقة، وبالتالي تفوقها على مثيلاتها.

كما تتيح هذه الميزة للمركبة، قيامها بالمناورة والتحرك بسرعة أكبر، وإخفاء آثارها بسرعة في الأماكن التي تمر بها، إضافة إلى سهولة وسرعة تغيير مكان تمركزها بعد ضرب الهدف.

وتم تصميم محور وإدارة توجيه “بارس” بشكل خاص، بحيث يتيح استدارتها ضمن مساحة ضيقة، ويوفر رؤية أوسع لقائد المركبة.

ومن المنتظر أن تنهي تركيا اختبار مركبتيها “النمر” و”بارس” قبيل نهاية العام الحالي، لتبدأ بخط الإنتاج وتلبية احتياجاتها الذاتية، وتصديرها إلى الخارج.

المصدر: الأناضول