الولايات المتحدة – أدى نشر تقرير المدعي الخاص، روبرت مولر، لتراجع شعبية رئيس أمريكا دونالد ترامب لأدنى مستوى هذا العام، على الرغم من أن التقرير لم يدنه بالتواطؤ مع روسيا ولم يبرئه من عرقلة العدالة.

وأظهر استطلاع حصري للرأي أجرته رويترز/إبسوس تراجع عدد الأمريكيين المؤيدين للرئيس ترامب بنسبة ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى في العام الجاري، بعد نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية التي أتت بترامب للسلطة في البيت الأبيض.

ويعد الاستطلاع، الذي أجري من ظهر الخميس وحتى صباح أمس الجمعة، أول مسح على مستوى البلاد لقياس ردود فعل الأمريكيين بعدما نشرت وزارة العدل الأمريكية تقرير مولر المؤلف من 448 صفحة والذي أشار إلى عدة مناسبات ربما تدخل فيها الرئيس في التحقيق وسعى لعرقلة العدالة.

وذكر الاستطلاع أن 37 بالمئة من الأمريكيين البالغين يؤيدون أداء ترامب، مقارنة بنحو 40 في المئة في استطلاع مشابه أجري يوم 15 أبريل، وذلك في أدنى نسبة تأييد للرئيس خلال عام 2019.

وقال مولر في التقرير إن التحقيق لم يخلص إلى أن حملة ترامب الانتخابية نسقت مع الروس. لكن المحققين وجدوا “تصرفات عديدة للرئيس ترقى إلى حد ممارسة تأثير غير قانوني على تحقيقات (هيئات) إنفاذ القانون”، ورغم إحجام مولر في النهاية عن اتهام ترامب بارتكاب جريمة، إلا أنه قال إن التحقيق لم يبرئ ساحة الرئيس.

المصدر: وكالات