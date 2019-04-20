سوريا – أكد رئيس البرلمان السوري، حمادة الصباغ، السبت، إن “الجولان هي أرض سورية أكثر مما تكون واشنطن أمريكية”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 25 مارس/آذار الماضي، اعتراف واشنطن بسيادة مزعومة لإسرائيل على الجولان، التي تحتلها منذ عام 1967، في وضع لا يعترف به المجتمع الدولي.

وأضاف الصباغ، في كلمة له أثناء مؤتمر برلمانات دول الجوار في بغداد: “لن يهنأ لنا بال إلا بتحرير كامل الأراضي السورية من دنس المحتلين”.

وشدد على أن “سوريا تقف مع العراق في الحرب ضد الإرهاب، وعدونا واحد وسلاحنا واحد ضد القوى التكفيرية”.

وأعرب عن “عزم سوريا دفن الإرهاب كما دُفن في العراق الشقيق وتطهير أرضيهما”.

وتمكن تنظيم “داعش” الإرهابي، في صيف 2014، من الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الجارتين سوريا والعراق.

وبدعم من التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، أعلنت بغداد، أواخر 2017، الانتصار على “داعش” واسترداد أراضيها، خلال معارك دامت ثلاث سنوات.

ويُعقد مؤتمر برلمانات دول الجوار لمدة يوم واحد، تحت عنوان: “العراق.. استقرار وتنمية”.

ويشارك في المؤتمر رؤساء برلمانات كل من تركيا، السعودية، الكويت، الأردن، وسوريا، إضافة إلى ممثل عن رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، الذي اعتذر عن عدم الحضور.

الأناضول