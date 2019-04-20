روسيا – بحثت روسيا والمملكة العربية السعودية آفاق تعزيز التعاون بينهما في مجال الطيران المدني، وبخاصة ما يتعلق بإنشاء مؤسسة مشتركة لصناعة الطائرات.

وجرت المباحثات أثناء لقاء عقده وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، ورئيس الهيئة السعودية للفضاء الأمير، سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشار الوزير الروسي إلى أن الجانبين يمتلكان قدرات على تحقيق المشاريع المشتركة في مجال صناعة الطيران، حيث أضاف موضحا: “شاركت مؤسساتنا الرائدة في مارس الماضي بمعرض (Saudi Airshow-2019) للطيران. وأنا على علم بأنكم اطلعتم مؤخرا على طائرتنا الفاخرة (سوخوي- سوبرجيت) وتابعتم تحليقها الاستعراضي”.

وبحث مانتوروف مع الأمير السعودي إمكانية التكامل الصناعي بين روسيا والمملكة العربية السعودية فيما يخص تصنيع الطائرات، والمروحيات المدنية الروسية الواعدة، مؤكدا أن الشركات الروسية والسعودية المتخصصة في هذا المجال تجري مشاورات بهذا الشأن.

المصدر: RT